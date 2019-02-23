Порошенко каже, що через п’ять років у кожному селі буде Інтернет

Протягом наступних п’яти років Інтернет має бути скрізь, де є електрика. Про це сьогодні, 23 лютого, заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Львівщини, передає кореспондент Львівського порталу.

Президет наголосив, що за п’ять років реально провести Інтернет у кожне українське село: «Інтернет протягом п’ти років має бути скрізь, де є електрика. Швидкісний. І в кожному селі. Це реально зробити? Очевидно, просто ніхто не ставив такої мети. Як ми готуватимемо фахівців з ІТ-сектору, якщо взагалі не буде Інтернету?».

Зазначимо, що на засіданні Ради регіонального розвитку Львівщини, яке відбувається на «Арені Львів», презентують план розвитку області до 2021 року.

Також сьогодні Петро Порошенко у Львові заявив, що Україні вдалося вдалося подолати економічну кризу. І економічне зростання має відобразитись і на кишені пенсіонера, і шахтаря.

Як повідомляв Львівський портал, окрім Львова, Петро Порошенко також сьогодні завітає у Червоноград та в Жовкву.