Через фейкові замінування у Львові поліцейські евакуювали 700 людей із вокзалів і заправки

Сьогодні вранці, 23 лютого, до правоохоронців надійшли повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу Львова, автовокзалу, що на вул. Стрийській, а також заправки WOG на вул. Кузневича, 5. Про це Львівському порталу розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Повідомлення про замінування правоохоронці отримали у період із 10:35 по 11:05 год. Жодних вимог, які б унеможливили вибух, не висувалось.

«Вказані у повідомленнях об’єкти та прилеглі території перевіряли експерти-вибухотехніки та кінологи. Також на місцях працювали слідчо-оперативні групи та інші служби. Було евакуйовано близько 700 людей. Ніяких вибухонебезпечних або підозрілих предметів правоохоронці не виявили», – розповіла Світлана Добровольська.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень, поліцейські встановлюють особи анонімів, котрі надали неправдиві повідомлення про замінування.

Нагадаємо, нещодавно анонім вже «мінував» головний вокзал Львова. Як встановили правоохоронці, фейкове повідомлення надав неодноразово судимий 40-річний житель Мостиського району.