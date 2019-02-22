Поліція розшукала аноніма, який «замінував» залізничний вокзал у Львові

Поліцейські встановили особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначимо, що близько 11.00 сьогодні, 22 лютого, у поліцію зателефонував анонім, який повідомив про те, що Головний залізничний вокзал Львова хочуть підірвати.

На місце події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, а також працівники інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення, встановлено. Ним виявився неодноразово судимий 40-річний житель Мостиського району.

Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.