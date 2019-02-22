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У Львові проведуть акцію «Збережемо первоцвіти!»

Вероніка Рой

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У вівторок, 26 лютого, у Львові на площі Ринок проведуть акцію «Збережемо первоцвіти!». Захід проводитиметься з метою нагадування про необхідність збереження довкілля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Під час проведення акції на локації перед міською Ратушею о 15.00 год відбудеться флешмоб. Під час нього вихованці Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру у стилізованих костюмах виконуватимуть танець первоцвітів. Символічний танець — це прохання первоцвітів захистити їх та врятувати від знищення.

Після виконання танцю вихованці Львівського еколого-натуралістичного центру розійдуться містом та вітатимуть мешканців та гостей міста з наближенням весни, роздаючи паперові квіти та агітаційні листівки із закликами не зривати та не продавати первоцвіти. Квіти зроблені власноруч вихованцями Львівського еколого-натуралістичного центру — це нагадування про те, що у разі незбереження первоцвітів з часом ми можемо їх не побачити.

Нагадаємо, що з метою посилення контролю за недопущенням виникнення торгівлі первоцвітами на території м. Львова, департамент містобудування Львівської міської ради у період з 25 лютого до 15 березня організовує проведення рейдів з виявлення та ліквідації незаконної стихійної торгівлі Червонокнижними рослинами на території шести районів м. Львова.

Фото: ЛМР

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