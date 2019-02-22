Головний залізничний вокзал Львова замінували?

Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова. На місці працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 22 лютого, близько 11.00 на оперативну лінію 102 зателефонував анонім, який повідомив, що залізничний вокзал Львова хочуть підірвати.

На місце події скеровано експертів-вибухотехніків, кінолога, слідчо-оперативну групу та працівників інших служб.

Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який зателефонував у поліцію.