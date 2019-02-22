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Головний залізничний вокзал Львова замінували?

Соломія Григор'єва

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Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова. На місці працюють експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Про це Львівському порталу  повідомили у відділі  комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 22 лютого, близько 11.00 на оперативну лінію 102 зателефонував анонім, який повідомив, що залізничний вокзал Львова хочуть підірвати.

На місце події скеровано експертів-вибухотехніків, кінолога, слідчо-оперативну групу та працівників інших служб.

Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який зателефонував у поліцію.

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