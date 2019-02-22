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Підприємців Львівщини запрошують на виставку до Грузії

Соломія Григор'єва

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Сектор з просування експорту Львівської облдержадміністрації запрошує компанії Львівщини взяти участь у торговій місії до Грузії (м. Тбілісі), яка триватиме з 11 по 14 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

В межах Програми заходу заплановані зустрічі в форматі B2B/B2G та відвідання провідних підприємств регіону для обміну досвідом. Участь у місії відкрита для усіх компаній, зацікавлених у виході на ринок Грузії.

В межах торгової місії учасники можуть взяти участь у виставці Caucasus Build 2019, яка відбудеться в м. Тбілісі.

Участь у програмі торгової місії для компаній безкоштовна, проте учасники самостійно покривають дорожні витрати та витрати із  перебування в Грузії.

За детальною інформацією можна звертатися за тел.: (032)299-92-79 та на електронну скриньку: loda.export@gmail.com.

Довідка

Caucasus Build – міжнародна будівельна виставка. Захід надає можливість для постачальників будівельних матеріалів, обладнання, технологій і послуг зустрітися з будівельними компаніями, архітекторами та представниками державних органів Грузії та інших країн регіону, обмінятися цінною інформацією і укласти вигідні контракти.

Тематичні розділи виставки:

  • Будівельна техніка та обладнання;
  • Архітектурні та інженерні послуги;
  • Будівельні матеріали;
  • Фасади, вікна, покрівля;
  • Світло- і електротехнічна продукція;
  • Оздоблювальні матеріали;
  • Виставка нерухомості;
  • Ландшафт та озеленення.

Щодо вартості участі у вистаці, вартості кВ м та стенду за посиланням.

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