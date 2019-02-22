Підприємців Львівщини запрошують на виставку до Грузії

Сектор з просування експорту Львівської облдержадміністрації запрошує компанії Львівщини взяти участь у торговій місії до Грузії (м. Тбілісі), яка триватиме з 11 по 14 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

В межах Програми заходу заплановані зустрічі в форматі B2B/B2G та відвідання провідних підприємств регіону для обміну досвідом. Участь у місії відкрита для усіх компаній, зацікавлених у виході на ринок Грузії.

В межах торгової місії учасники можуть взяти участь у виставці Caucasus Build 2019, яка відбудеться в м. Тбілісі.

Участь у програмі торгової місії для компаній безкоштовна , проте учасники самостійно покривають дорожні витрати та витрати із перебування в Грузії.

За детальною інформацією можна звертатися за тел.: (032)299-92-79 та на електронну скриньку: loda.export@gmail.com.

Довідка

Caucasus Build – міжнародна будівельна виставка. Захід надає можливість для постачальників будівельних матеріалів, обладнання, технологій і послуг зустрітися з будівельними компаніями, архітекторами та представниками державних органів Грузії та інших країн регіону, обмінятися цінною інформацією і укласти вигідні контракти.

Тематичні розділи виставки:

Будівельна техніка та обладнання;

Архітектурні та інженерні послуги;

Будівельні матеріали;

Фасади, вікна, покрівля;

Світло- і електротехнічна продукція;

Оздоблювальні матеріали;

Виставка нерухомості;

Ландшафт та озеленення.

Щодо вартості участі у вистаці, вартості кВ м та стенду за посиланням.