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Справу щодо Омеляна скеровано до суду

Андрій Котенський

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Обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури України, якому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної, скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАБУ.

 

За даними слідства, у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. дол. США та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4,23 млн грн.

Крім того, детективи НАБУ доводять у суді, що міністром інфраструктури були внесені недостовірні відомості до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Так, у е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016 – понад 8,024 млн грн.

«У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого, за версією слідства, він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Як раніше повідомляв Львівський порталНАБУ вручило підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у незаконному збагаченні та недекларуванні.

Сам Омелян пов’язує своє затримання із справою Мартиненка і передвиборчим процесом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Омеляну заставу в 5 мільйонів гривень. Однак суд відпустив міністра на поруки.

У партії «Народний фронт» назвали підозру міністру інфраструктури політично вмотивованою.

 

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