Справу щодо Омеляна скеровано до суду

Обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури України, якому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної, скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАБУ.

За даними слідства, у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. дол. США та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4,23 млн грн.

Крім того, детективи НАБУ доводять у суді, що міністром інфраструктури були внесені недостовірні відомості до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Так, у е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016 – понад 8,024 млн грн.

«У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого, за версією слідства, він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Як раніше повідомляв Львівський портал, НАБУ вручило підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у незаконному збагаченні та недекларуванні.

Сам Омелян пов’язує своє затримання із справою Мартиненка і передвиборчим процесом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Омеляну заставу в 5 мільйонів гривень. Однак суд відпустив міністра на поруки.

У партії «Народний фронт» назвали підозру міністру інфраструктури політично вмотивованою.