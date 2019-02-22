На Львівщині оберуть найспортивнішу родину

У Сокалі відбудуться фінальні змагання Львівського обласного фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Спортивний захід проходитиме протягом 2-3 березня на території спортивної бази Сокальської ДЮСШ «Соколяни» (вул. Воїнів УПА, 22). Урочисте відкриття змагань 2 березня о 12 год.

Змагання спортивних сімей відбуваються у три етапи:І етап – на місцевому рівні (у містах, районах та ОТГ Львівщини);ІІ етап – змагання серед переможців І етапу Львівської області (фінал Львівського обласного фестивалю) та ІІІ етап – Всеукраїнський фінал.

У другому етапі змагань (фіналі Львівського обласного фестивалю) беруть участь 2 сім’ї від кожного міста, району та ОТГ, з них одна сім’я виконує всі комплексні естафети, в тому числі естафети на воді, друга– виконує 5 комплексних естафет лише на землі, а також 1 сім’я з дитиною з ураженням опорно-рухового апарату (на візку) – бере участь у трьох адаптованих естафетах.

Відповідно до правил змагань буде визначено переможців у 5-ти загальних видах програми.