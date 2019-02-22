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Медики розповіли, скільки часу в день варто ходити пішки, щоб добре почуватися

Наталя Дуляба

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Відсутність руху сповільнює обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки. Якщо у вас немає часу відвідувати зал чи займатись спортом, медики радять просто ходити. Це корисна рухова активність, що в деяких випадках може навіть замінити тренування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Пять причин ходити пішки

  1. Ходіння пішки – це хороше тренування для серця та судин.
  2. Ходіння пішки покращує аеробні можливості, тобто наше тіло здатне краще поглинати та використовувати кисень.
  3. Ходіння пішки впливає на якість, легкість та швидкість виконання щоденних справ.
  4. Ходіння пішки зменшує стрес та тривожність.
  5. Ходіння пішки допомагає підтримувати здорову вагу.

Ходіння пішки зменшує ризик високого тиску, діабету, утворення високого рівня холестерину, який може спровокувати інсульт та ішемічну хворобу серця.

Також піші прогулянки сприяють пришвидшеному метаболізму та збільшенню витрат енергії, що дозволяє не набирати зайвої ваги. Ходьба пішки знімає стрес і тривожність та навіть може бути лікувальною при порушеннях опорно-рухового апарату (біль у попереку), адже знижує запалення та рівень болю.

Скільки треба ходити, щоб була користь для здоров’я?

Щоб отримувати користь для здоров’я, достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня. Активний темп означає, що рухатися треба зі швидкістю близько 5 кілометрів на годину.

Водночас науковці підкреслюють, що варто збільшувати інтенсивність ходьби, а не лише зосереджуватися на відстані або кількості кроків. Добрим орієнтиром є 10 тисяч кроків, але важливий також темп ходьби.

Малоактивною вважають тих людей, які є фізично активними менше, ніж 30 хвилин на тиждень. Щоб заохотити таких людей рухатись, цікавий проект розробило Public Health England. Для кращої мотивації та більш реального досягнення необхідного рівня активності запустили спеціальний додаток. Він щодня нагадує про прогулянку, фіксує прогрес та просто пояснює користь для здоров’я, яку людина отримує від кожної прогулянки.

Це не означає, що ви повинні займатися лише 10 хвилин на день. Що більше ми активні, то більше переваг для здоров‘я ми отримуємо. Намагайтеся проводити якомога більше часу в русі, адже будь-яка активність краща, ніж її відсутність!

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