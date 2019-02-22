Львівська залізниця тимчасово скасувала рейси однієї приміської електрички

Через ремонтні роботи на колії на перегоні Бориничі – Ходорів приміський поїзд №6064/6065 сполученням Львів – Ходорів – Львів тимчасово не курсуватиме. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Ремонти на перегоні триватимуть три дні поспіль – із 26 до 28 лютого. Відтак протягом цього часу електричка Львів – Ходорів не курсуватиме.

Мешканців Львівщини просять урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок на вказані дні.

Нагадаємо, цьогоріч Львівська залізниця отримає три нові дизель-потяги для приміського сполучення.