НАБУ виявило прояви української корупції у 65 країнах світу

Національне антикорупційне бюро України знайшло прояви української корупції у 65 країнах світу. Найчастіше детективам доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі бюро.

«Майже півтисячі запитів про міжнародну правову допомогу надіслало Національне антикорупційне бюро України до компетентних органів інших держав. Із них лише у ІІ півріччі 2018-го – 118, із яких на 52 надана відповідь. Мета запитів – з’ясувати обставини вчинення корупційних злочинів, в результаті яких завдано шкоди інтересам України», – інформує НАБУ.

Як зазначається, потреба у міжнародній комунікації викликана тим, що більшість корупційних схем, насамперед пов’язаних із діяльністю державних підприємств та реалізацією національних проектів, передбачає участь компаній, що зареєстровані за кордоном. При цьому наголошується, що зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. Ці деталі детективи НАБУ з’ясовують під час досудових розслідувань.

Прикладами кримінальних проваджень Національного бюро, розслідування яких привело детективів за кордон, є: заволодіння 247 млн грн ДП «АМПУ», завдання 12,87 млн дол. США збитків ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», завдання 60,5 млн дол. США збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація».

НАБУ і САП попередньо підрахували, що через корупцію, в якій задіяно іноземних контрагентів, державним інтересам завдано збитки на суму близько 7 млрд грн.