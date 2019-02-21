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На міжнародні змагання до Львова з’їдуться більше двох сотень юних борців

Наталя Дуляба

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Цими вихідними, 23-24 лютого, у манежі велотреку СКА, що на вул. Клепарівській, 39-А, проходитиме міжнародний турнір з вільної боротьби «Відкритий Кубок Львова». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Участь у престижних змаганнях візьмуть хлопці та дівчата віком до 17 років із усіх куточків України, а також із Молдови, Грузії, Польщі, Литви, Румунії та Швеції.

«Для українських спортсменів – це етап підготовки до чемпіонату України. У порівнянні з двома попередніми турнірами, географія наших змагань збільшилася. Цей турнір, без усіляких сумнівів, буде найпрестижнішим та наймасштабнішим за кількістю учасників та своєю географією. За місця на п’єдесталі пошани боротимуться від 200 до 250 спортсменів», – розповів організатор змагань Ростислав Первачук.

Ще одна особливість турніру – особисто-командна першість. У суботу, 23 лютогоспортсмени боротимуться за нагороди в особистій першості у 10 вагових категоріях у хлопців та дівчат.

У неділю, 24 лютого, відбудеться командна першість у хлопців та дівчат, де спортивні заклади зможуть виявити переможця відкритого Кубку Львова та отримати символічний призовий фонд. Командні змагання пройдуть у форматі «стінка на стінку». Цей різновид змагань особливо буде цікавим для глядачів і навіть для тих, хто не особливо цікавиться вільною боротьбою та не знає її правила. Змагання «стінка на стінка» проходитимуть у форматі поєдинків у десяти вагових категоріях.

«Ми щиро віримо в те, що на «Відкритому Кубку Львова» побачимо нові таланти та нових зірок, які гучно про себе заявлять. На змаганнях ми дізнаємось імена спортсменів, які, можливо, в майбутньому досягнуть рівня Андрія Стадінка чи інших відомих спортсменів. Наше першочергове завдання – пропаганда спорту, здорового способу життя та залучення до вільної боротьби якомога більшої кількості дітей», – додають організатори змагань.

Зазначимо, що всі поєдинки транслюватимуться у прямому ефірі на Youtube-каналі НАЖИВО-ТВ, а також на Facebook-сторінці LVIV OPEN CUPS.

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