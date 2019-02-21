У Львові оголосили конкурс на проведення Великоднього ярмарку

Львівська міська рада оголосила конкурс на проведення та облаштування на проспекті Свободи Великоднього ярмарку. Цьогоріч він триватиме з 19 квітня до 12 травня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

«У Львові є добра традиція публічно на конкурсі обирати компанію, яка отримує право на проведення та облаштування ярмарків. Запрошуємо всіх зацікавлених подавати свої пропозиції. Конкурс проводиться задля збереження національних традицій, створення святкової атмосфери відпочинку на Великодні свята», – зазначили у відділі торгівлі міськради Львова.

Заявки потрібно подати у департамент економічного розвитку Львівської міської ради до 20 березня.

Проект облаштування та функціонування ярмарку повинен охоплювати план-схему, візуалізацію елементів ярмарку, заходи під час проведення ярмарку, благоустрій території, заходи щодо попередження мінімізації та забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів та соціальну складову.

Вимоги щодо облаштування ярмарку:

Розподіл на сектори а) торгівля сувенірною та художньою продукцією народних промислів, б) торгівля продовольчими товарами із дотриманням санітарних норм та правил, правил пожежної безпеки. Технічна характеристика (встановлення мобільних, декоративних, дерев’яних збірно-розбірних конструкцій, забезпечення стилізованого оформлення локації ярмарку з використанням світлових декорацій, належного підключення до електромереж, відеоспостереження, цілодобової охорони, прибирання та вивозу сміття, дотримання санітарного законодавства, встановлених звукових норм, правил торгівлі та правил пожежної безпеки). Культурно-розважальна програма. Схема та розроблений план на випадок надзвичайних ситуацій.

Водночас організатор повинен мати досвід в організації та проведені масових заходів на території України. За детальною інформацією можна звертатись за тел. 297−58−76; 297−58−65.

Нагадаємо, цьогоріч на Різдвяному ярмарку, який організовує компанія «Львівські ярмарки», стався вибух, внаслідок якого постраждали 4 людини.