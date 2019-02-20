В Органному залі організовують фортепіанну презентацію роману «До музики»

Усіх любителів якісної прози та класичної музики запрошують 26 лютого на 19.00 до Львівського органного залу на фортепіанну презентацію роману «До музики». Вхід вільний. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі залу.

Що поєднує Шопена, Бетховена, Брамса, Ґріґа та Дебюссі, крім того що вони геніальні композитори? А те, що їхні музичні композиції фігурують на сторінках творів відомого норвезького письменника, композитора і піаніста Кетіля Бйорнстада. Музика з книг – неочікуваний формат представлення прози, який допоможе розкрити глядачам особливу атмосферу роману «До музики». Чуттєві розмови про книгу з перекладачкою Наталею Іваничук та модератором Мар’яною Савкою в поєднанні з музичними етюдами Кетіля Бйорнстада та живим фортепіанним виконанням творів, які неодноразово зринають на сторінках роману – цей літературно-музичний вечір однозначно зачарує вас.

Роман «До музики» занурює читача у складний і емоційний світ молодих піаністів, які товаришують, конкурують, знемагають під постійним тиском батьків, учителів, критиків і власних амбіцій. Понад усе вони люблять музику, яка стала для них життям, мірилом успіху, спортом, єдиним сенсом. Головний герой, юний Аксель Віндінґ, живе музикою, своєю грою відсторонюється від почуттів та жалів, які його спіткали, втрати мами і втрати сім’ї, яка розпалася після маминої загибелі. Аксель відчуває, як витоншується і вислизає крізь пальці його кохання, як зникають одна за одною дорогі йому речі. Єдине, що залишається хлопцеві, — це музика, яку він хоче підкорити. «До музики» — роман про дорослішання, смерть, кохання і насилля, безпорадність і пристрасть.

Під час музичної частини заходу відомий львівський піаніст-віртуоз Андрій Макаревич представить публіці твори Бетховена, Шопена, Брамса, Ґріґа та Дебюссі – яскраву музику, що з перших нот занурює у прекрасний світ рафінованого мистецтва. Зокрема прозвучать: «Революційний етюд» Шопена, Дебюссі «Місячне сяйво» з «Берґамаської сюїти» та «Дівчина з лляним волоссям», «Вальдштайн-соната» Бетховена, «Весільний день у Трольгауґені» Ґріґа, Опус 119 Брамса – твори, які справили величезний вплив на життя головних героїв роману «До музики».