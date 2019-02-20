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У Самборі затримали чотирьох крадіїв залізничної колії

Соломія Григор'єва

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В Самборі поліцейські викрили чотирьох зловмисників, які демонтували колію. Щоб не викликати підозри, чоловіки одягнули спеціальні жилети, які носять залізничники. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Самбірського відділу поліції проводять досудове розслідування за фактом крадіжки, яка сталася 5 лютого на залізничному перегоні. Невідомими були викрадені 48 металевих підкладок з-під колії та 192 металевих костилів.

Поліцейські встановили, що до крадіжки причетні четверо місцевих мешканців віком від 28 до 37 років. Чоловіки вдягнули спеціальні жилети, які носять працівники залізниці, пішли на колію та за допомогою двох ломів демонтували її та викрали деталі.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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