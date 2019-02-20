У львівському тролейбусі помер чоловік

У тролейбусі № 9 раптово помер пасажир. На місці події працює поліція. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У тролейбусі № 9 на вул. Митрополита Андрея, в напрямку від центру, раптово помер пасажир. На місце події було викликано швидку, яка констатувала смерть чоловіка. Зараз працює слідчо-оперативна група поліції та працівники судово-медичної експертизи. Затримок у русі тролейбусів нема.

«Приблизно о 17.15 год в тролейбусі № 9 на зупинці „вул. Митрополита Андрея“, в напрямку від центру, раптово помер пасажир — чоловік віком 60−70 років. На місце події оперативно прибула швидка допомога, яка констатувала смерть чоловіка. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції та працівники судово-медичної експертизи. Затримок у русі тролейбусів нема. Усі обставини події з’ясовують», — повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.