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Поліцейські затримали 19-річного хлопця, який повідомив про замінування гуртожитку у Львові

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські викрили 19-річного зловмисника, який повідомив про замінування гуртожитку на вулиці Ожиновій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Нагадаємо, до поліції 10 лютого близько 01.00 надійшло анонімне повідомлення про замінування гуртожитку на вулиці Ожиновій у Львові. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, працівники інших служб.  Загалом з будівлі  були евакуйовані 56 людей. В результаті обстеження будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Працівники поліції встановили особу аноніма, який телефонував на 102. Ним виявився раніше судимий 19-річний львів’янин, який мешкає у цьому гуртожитку. За словами молодика, він хотів у такий спосіб «пожартувати». Речові докази вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

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