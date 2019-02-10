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Серед ночі невідомий «замінував» гуртожиток одного з львівських училищ: евакуювали понад півсотні людей

Соломія Головіна

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У Львові правоохоронцям серед ночі надійшов анонімний дзвінок про замінування гуртожитку Львівського вищого технічного училища транспортних технологій та сервісу на вулиці Ожиновій,5. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Власне, 10 лютого близько 01:00 год. на телефон служби «102» зателефонувала невідома особа чоловічої статі та повідомила про замінування будівлі гуртожитку «Львівського вищого технічного училища транспортних технологій та сервісу національного транспортного університету» на вул. Ожинова, 5.

Як зауважується, вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці події працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. Під час перевірки приміщень будівлі було виведено 56 осіб.
О 03:30 год. 10 лютого обстеження приміщень та прилеглої території було завершено. Вибухового пристрою не виявлено.
Проводяться заходи по виявленню особи, яка надала хибне повідомлення.

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