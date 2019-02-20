Пільговий період розмитнення «євроблях» не продовжать

Період застосування ставки акцизного податку з коефіцієнтом 0,5 для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією не буде продовжено: він закінчується 22 лютого 2019 року. Про це на брифінгу у Києві повідомив заступник міністра фінансів України Сергій Верланов, передає кореспондент Укрінформу.

«Було прийнято рішення не подовжувати пільговий період. Уряд, Президент та профільний комітет залишились на тій позиції, що була зафіксована у законі», – сказав Верланов.

Як відомо, Законом України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів. Передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом.

До 22 лютого 2019 року громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Після цього власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації.

Детальніше про нові правила читайте у нашому матеріалі: «Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях».