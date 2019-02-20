На Львівщині досі невакциновано від кору понад 35 тисяч школярів

У рамках спецоперації з додаткової вакцинації школярів Львівської області, від 1 лютого 2019 року отримали захист від кору 12 573 дитини. Невакцинованими залишається понад 35 тисяч дітей. Про це повідомляє сайт Центру громадського здоров’я МОЗ України.

«Згідно з даними верифікації школярів станом на 1 лютого, на Львівщині було до 50 000 дітей, не захищених від кору», – йдеться у повідомленні.

За даними МОЗу, із 18 лютого у Львівській області розпочався другий етап спецоперації для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору школярів. У деяких школах щеплення будуть робити мобільні бригади лікарів, а там, де це зручніше, дітей вакцинуватимуть у найближчих амбулаторіях.

«Обов’язковою умовою для щеплення є надання згоди батьків», – зауважила заступник міністра охорони здоров’я України Ольга Стефанишина.

Як відомо, заходи зі спецоперації з додаткової вакцинації школярів є першими в історії незалежної України. Їх вже ініціювали у Вінницькій області, а після завершення щеплень на Львівщині вакцинації будуть проводитись у інших областях України.

Дані спецоперації проводиться згідно з рішенням засідання Оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні. До проведення вакцинування дітей залучено фахівців ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Додамо, що специфічного лікування від кору не існує – запобігти захворюванню може лише вакцинація. Станом на 14 лютого в регіонах України є 1 006 096 доз вакцини КПК (проти кору, паротиту, та краснухи) виробництва Бельгії та США.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові лише 10% батьків дали згоду на вакцинацію дітей від кору під час масової акції.

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