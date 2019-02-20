Миколаївця засудили до 4 років тюрми за обкрадання «Львівобленерго»

Більше чотирьох років за ґратами проведе мешканець Львівщини за крадіжку електрообладнання з трансформаторних підстанцій ПрАТ «Львівобленерго». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі підприємства.

Наприкінці 2018 року Стрийський міськрайонний суд призначив покарання 38-річному мешканцю міста Миколаєва Львівської області у вигляді позбавлення волі строком 4 роки та 3 місяці. Чоловіка засудили за ч. 3. ст. 185 Кримінального Кодексу України — зловмисник розкрадав електрообладнання з трансформаторних підстанцій ПрАТ «Львівобленерго» та заподіяв шкоди на суму 97,8 тис. грн.

Спіймали злодія «на гарячому» працівники Миколаївського відділення поліції Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області на місці вчинення ще одного злочину.

На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Зазначимо, що раніше чоловік засуджувався за умисні злочини – крадіжки та розбій, але належних висновків для себе не зробив.

Зважаючи на велику суму завданих збитків, суд виніс вирок: визнати обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на термін 4 роки і 3 місяці.