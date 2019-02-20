Львів’ян попереджають про ожеледицю

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на окремих ділянках доріг Львівської області та міста Львова 21 лютого збережеться ожеледиця. Мерія закликає усіх водіїв та пішоходів бути обережними під час руху, передає Львівський портал.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, за необхідності вмикати фари. Пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.