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13-річний стриянин, якого розшукували поліцейські, їздив до Львова

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 20 лютого, правоохоронці знайшли 13-річного мешканця Стрия, який напередодні пішов із дому і не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Про зникнення 13-річного Романа Гуляка поліцейським повідомила його матір. Хлопець вчора вранці, 19 лютого, пішов із дому до школи, однак не повернувся.

«Поліцейські негайно розпочали комплекс слідчо-розшукових заходів. І сьогодні, 20 лютого, виявили хлопця на стрийському залізничному вокзалі. З’ясувалося, що він перебував у Львові. Школяр здоровий та неушкоджений, невдовзі його передадуть матері», – повідомляють правоохоронці.

Фото: Нацполіція

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