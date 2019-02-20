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На Львівщині розшукують підлітка, який пішов у школу і не повернувся

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оголосили в розшук 13-річного мешканця Стрия, який пішов із дому у вівторок, 19 лютого, і не повернувся. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, передає Львівський портал.

 

«До Стрийського відділу поліції 19 лютого за допомогою звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що її 13-річний син, Гуляк Роман Андрійович, учень 8 класу, близько 07:00 години ранку вийшов із дому до школи та не повернувся, його місцеперебування досі невідоме», – йдеться у повідомленні.

Прикмети хлопця: ріст 1,50 см, худорлявої тілобудови, блакитні очі, волосся русяве, має родиму пляму на чолі.

Був одягнутий у джинси синього кольору, чорну куртку з капюшоном, кросівки чорного кольору.

Правоохоронці звертаються до всіх, кому відоме місцезнаходження розшукуваного хлопця, повідомити про це у найближчий відділ поліції чи зателефонувати на оперативну лінію 102!

Фото: Нацполіція

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