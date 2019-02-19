Європа ніколи не визнає російську анексію Криму, – Туск

Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов’язання. Про це сьогодні, 19 лютого, із трибуни Верховної Ради України заявив Президент Європейської Ради Дональд Туск.

За його словами, Європа підтримує суверенітет України і не змириться із жодним актом насильства країни-окупанта.

«Європейський Союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір… Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов’язання. Також Європейський Союз не змириться із жодним актом насильства в Азовському морі», – наголосив Дональд Туск.

За словами високопосадовця ЄС, «лише той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Хто готовий продати Україну – продає майбутнє Європи».

«Коли ми, поляки, розпочинали свій шлях до Європи то Папа Іван Павло ІІ сказав світові, що «Немає справедливої Європи без незалежної Польщі». Тут і зараз хочу сказати, що немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України», – наголосив Дональд Туск.

Раніше Львівський портал опублікував: «П’ять порад Дональда Туска Україні» та історичну промову високопосадовця: «Немає Європи без України».