Судитимуть львів’янина, який виготовляв та продавав наркотики

У Львові на лаву підсудних потрапив 51-річний чоловік, який виготовляв, зберігав та збував наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Повідомляється, що у серпні 2018 року обвинувачений незаконно збув місцевому мешканцю прозорий поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною блідо-рожевого кольору масою 0,329 грами, яка згідно висновку експерта, є амфетаміном.

Крім цього, зловмисник у місці тимчасового проживання зберігав ще майже 2,4 грами амфетаміну, а також більше 24 грамів дрібнокристалічної речовини жовтого кольору, у якій експерт виявив фенілтропропен (відноситься до прекурсорів).

Також чоловік незаконно придбав обладнання та речовини, призначені для виготовлення наркотиків або їх аналогів (азотна кислота, ортофосфорна кислота, ізопропиловий спирт, гідроксид натрію, кислота фенілнітропропен, оцтова кислота, алюмінієва фольга).

Зазначимо, що на даний час правопорушник перебуває під вартою. Максимальний термін покарання, який йому загрожує – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.