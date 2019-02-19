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Російські спецслужби планували напад на Вірменський собор у Львові

Вероніка Рой

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Вчора, 18 лютого, Служба безпеки України оприлюднила список храмів в Україні, на які спецслужби Росії планувала напади. Серед них є і Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці, який розташований у Львові.

 

Згідно з документом, провокації мали відбуватися у два етапи. Так, на першому етапі погрози на адресу Української єпархії Вірменської апостольської церкви повинні були здійснюватися від імені активістів Православної церкви України Львівської області за те, що Вірменська апостольська церква нібито виступила проти Томосу Україні. Окрім цього, мали здійснюватися погрози фізичної розправи від нібито УНА-УНСО на адресу Єпископа Маркоса і настоятеля кафедрального собору у Львові з вимогою покинути будівлю.

На другом етапі планувалася провокація на підставі публікацій в Інтернеті.

«Організація провокацій силами радикально налаштованих націоналістів, шляхом публікації в проукраїнських націоналістичних групах в соціально-орієнтованих мережах, від імені фальшивих аккаунтів, закликів до гонінь проти вірмен», – йдеться у документі.

Зазначимо, що російські спецслужби готували провокації в 19 релігійних закладах у 6 областях України.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що спецслужби Росії вчиняють напади на храми і залякують священиків Московського патріархату з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні виборів.

Фото: То є Львів

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