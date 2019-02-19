Львівські митники за добу вилучили понад тонну контрабандних продуктів

За добу працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад тонну продуктів харчування та 84 пляшки вина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, найбільше порушники працівники Львівської митниці ДФС виявили в автомобільному пункті пропуску «Краковець – Корчова». Тут зафіксовано 5 випадків незаконного переміщення продуктів харчування, вилучено 1135 кг. Ще 150 кг переважно сиру та м’яса вилучено у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» та 84 пляшки вина – у «Шегині – Медика».

«Як правило, громадяни намагались ввезти ці товари смугою руху «зелений коридор». Однак їх обсяги перевищували неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Окрім того, всі продукти харчування намагались ввезти без документів, які підтверджували б їх якість», – йдеться у повідомленні ДФС.

В усіх випадках складено протоколи про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Товари вилучено, справи скеровано до суду.

Фото: ДФС