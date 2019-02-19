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Львів’ян попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах

Вероніка Рой

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Завтра, 20 лютого, по території Львівської області та місту Львову на окремих ділянках доріг буде ожеледиця, а вдень місцями пориви західного вітру 15 — 20 м/с. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

 

За інформацією Укргідрометцентру, вночі у Львові прогнозують 1-3 градуси тепла, а вдень – 6-8 градуси тепла. Окрім цього, вдень синоптики обіцяють дощ.

У зв’язку з ожеледицею, водіїв та пішоходів закликають бути обережними під час руху. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, за необхідності вмикати фари. Пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що в Україну йде похолодання.

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