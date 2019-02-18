У Шегинях затримали українця, який хотів вивезти до Польщі 790 пачок сигарет

Цими вихідними у пункті пропуску «Шегині-Медика» прикордонники затримали українця, який у подвійній підлозі свого автомобіля намагався незаконно перевезти 790 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

44-річний харків’янин, прибувши у пункт пропуску на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Втім митники вирішили скерувати його на поглиблений огляд.

До огляду залучили службового собаку, який у підлозі автівки у спеціально виготовленому сховищі виявив 790 пачок сигарет із марками акцизного податку України. Такі дії українця правоохоронці кваліфікували за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Всі тютюнові вироби та сам автомобіль у порушника вилучили. Справу скерують до суду, який визначатиме покарання для чоловіка.

Фото: ДФС