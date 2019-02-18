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Цього року на Львівщині з'явиться 88 нових спортивних майданчиків

Соломія Головіна

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У Львівській області цього року в рамках Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту  на період до 2021 року планують облаштувати 88 спортивних майданчиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

За словами начальника управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Романа Хім’яка, всього з обласного бюджету на реалізацію Програми у 2019 році передбачено 25 млн гривень.

Відтак, облаштують:

– спортивні майданчики зі штучним (трав’яним) покриттям – 24 об’єкти;

– спортивні майданчики з наливним покриттям – 4 об’єкти;

– спортивні майданчики із тренажерним обладнанням – 60 об’єктів.

 

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