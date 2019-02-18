ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні в Центрі Довженка показуватимуть «Кіборгів»

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 18 лютого, у Центрі Довженка, що на просп. Червоної Калини, 81, відбудеться безкоштовний показ фільму «Кіборги», який розповідає про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Показ фільму «Кіборги. Герої не вмирають» проходитиме в межах вшанування пам’яті Небесної Сотні. Початок – о 19:00 год. Вхід для всіх охочих є вільним.

Зазначимо, фільм «Кіборги» вийшов в український кінопрокат наприкінці 2017 року. Його режисером є Ахтем Сеітаблаєв. Кінострічка є одним з переможців конкурсного відбору Держкіно та отримала державну фінансову підтримку на 50% собівартості – майже 24 мільйони гривень. Загальна вартість кінофільму становить майже 48 мільйонів гривень.

За вісім тижнів прокату касові збори «Кіборгів» склали 22,3 мільйона гривень, що на той час було абсолютним рекордом для стрічок, повністю вироблених в Україні. Цей показник навіть перевершив касові збори попереднього рекордсмена – фільму «DZIDZIO Контрабас».

Загалом в українському прокаті фільм «Кіборги» протримався 21 тиждень і заробив 23,2 мільйона гривень.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...