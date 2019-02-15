Як у Львові вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Програма заходів

Незабаром минають 5-ті роковини подій на Майдані, під час яких загинуло більше сотні людей, що виступили на захист України та проєвропейських цінностей. Наступного тижня Львів долучиться до вшанування пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні низкою заходів. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Так, заходи із вшанування героїв розпочнуться 18 лютого. Цього дня о 12.45 год на флагштоку біля Ратуші учні львівських шкіл піднімуть прапор, який у час цих буремних подій перебував на Майдані. Опісля, о 13.00 год, у великій сесійній залі Львівської міськради (каб. 202) відбудеться дискусія «Подвиг українських Майданів: від ЗУНР до Небесної Сотні». Будуть присутні відомі львівські історики, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, завітає також брат загиблого Героя Небесної Сотні Богдана Сольчаника — Степан. Окрім цього, заходи із вшанування загиблих відбудуться у всіх освітніх закладах міста. Низка подій відбудеться цього дня і в Центрі Довженка. Так, о 13.00 год усіх охочих запрошують у велику залу на відкритий показ документального фільму «Майдан», а о 19.00 год — на показ фільму «Кіборги».

У вівторок, 19 лютого, заходи з вшанування загиблих продовжаться відкритою дискусією «Феномен жертви Героїв Небесної Сотні — без права на забуття», де візьмуть участь представники всіх релігійних конфесій міста, інтелігенції та студентства. Відбудеться захід о 15.00 год в малій сесійній залі Львівської міської ради (каб. 230). Також на площі перед Ратушею відкриють тематичну виставку пам’яті, а всередині міськради, на 2 поверсі, — експозицію дитячих малюнків.

Наступного дня, 20 лютого, у храмах міста відбудуться поминальні панахиди за героями. Цього дня на будівлях міськради та районних адміністрацій встановлять синьо-жовті прапори із чорними жалобними стрічками.

«Уже 5 років минуло від тих подій, але пам’ять у нас, в родичів, не вмирає. Хотілося б, щоб ця пам’ять не зникала й у всіх українців, тому що це новітня історія нашої держави. Люди загинули на Майдані, зараз — продовжують гинути на фронті, але ми віримо, що рано чи пізно ці подвиги будуть належно оцінені нашим суспільством. Мені як батькові приємно, що нарешті у Львові буде завершено та відкрито Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні. Я сподіваюсь, що, все-таки, наш народ дасть належну оцінку тим подіям, і пам’ять про наших героїв не буде забута, а виражена в пам’ятниках, назвах вулиць, музеях», — каже батько Героя Небесної Сотні Григорій Жаловага.

Також упродовж усіх трьох днів — з 19 до 21 лютого — підприємців, власників магазинів, підприємств та інших установ міста закликають розмістити на своїх вітринах чи всередині закладів символи Майдану — фото, тематичні малюнки, свічки, каски, щити тощо, аби вшанувати пам’ять загиблих.