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Львівська каратистка виборола «срібло» на міжнародному турнірі в Дубаї

Вероніка Рой

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У Дубаї завершився другий етап турніру серії Karate1 Premier League, в якому взяла участь 737 спортсменів з 86 країн світу. Львівській спортсменці Катерині Кривій вдалось вибороти срібну медаль на цих змаганнях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Львів’янка Катерина Крива почергово здолала суперниць з Італії (2:2), Франції (2:0), Китаю (6:0). У півфіналі львів’янка перемогла філіппінку Джунну Тсукі (1:0) та вийшла у фінал на чергову зустріч зі своєю давньою суперницею Серап Озчелік з Турції, лідеркою поточного світового рейтингу. Туркеня виявилася сильнішою — 7:1.

Загалом в активі збірної України дві срібні медалі, які здобула Катерина Крива та одеситка Анжеліка Терлюга.

Фото: ЛОДА

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