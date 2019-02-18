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Львівська філармонія запрошує на музичний HUB

Андрій Котенський

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Молоді, креативні, талановиті і сміливі INSO-Lviv запрошують до Львівської національної філармонії на музичний HUB. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

На слухача чекає відбірна програма. Увертюра «Карнавал», в якій чеський класик Антонін Дворжак прощався з рідною Прагою і вітав Нью-Йорк. Яскрава, контрастна, емоційна музика.

Концерт для фортепіано, труби і струнного оркестру Дмитра Шостаковича, що вперше прозвучав у 1933 році, і тоді сам автор виконав партію фортепіано. Цей твір по-справжньому багатовимірний: ліричні, меланхолійно-філософські настрої тут з дивовижною легкістю поєднуються із неокласичними епізодами, цитатами й навіть іронічно-саркастичними вібраціями.

Друга симфонія Йоганнеса Брамса – це краса, помножена на майже інженерну досконалість і продуманість кожної найдрібнішої деталі.

Не менш діамантовим буде виконання:

Зірковий склад славетного молодіжного інструментального симфонічного оркестру INSO-Lviv;

Блискучі солісти – Оксана Рапіта (фортепано) та Ігор Порада (труба);

І легенда сучасного музичного небосхилу – маестро Пол Манн! Диригент, що підкорював сцени світової слави разом із Королівським філармонійним оркестром м. Ліверпуль, Національним королівським оркестром Шотландії, Нью-Йорк Сіті Балет, Нюрнберзьким симфонічним оркестром – усіх не перелічити! На весь світ гримів успіх концертів Лондонського симфонічного оркестру під керівництвом Пола Манна разом із рок-гуртом Deep Purple в Королівському Альберт-холі!

Запрошуємо на Music Hub 24 лютого, об 19.00.

Квитки можна придбати тут: Gastroli.ua

 

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