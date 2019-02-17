Завтра у містах Львівщини з’являться алеї «Ангелів пам’яті»

Завтра тихою акцією «Ангели пам’яті» на Львівщині вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Розпочнеться акція 18 лютого о 15:00 годині на проспекті Шевченка у місті Львові.

«Уже другий рік поспіль ми долучаємося до тихої акції «Ангели пам’яті». Цьогоріч спільно з родинами Героїв Небесної Сотні та школами на проспекті Шевченка у місті Львові ми розвішаємо на алеї символічні паперові витинанки у вигляді ангелів, якими прикрасимо дерева», – зазначила директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА Мирослава Туркало.

Зазначимо, що до проекту долучили майже усі навчальні заклади області. Також упродовж 18-21 лютого у цих школах відбудуться тематичні уроки.

Нагадаємо, що ініційована акція мистецькою агенцією «Територія А» в пам‘ять про розстріл Героїв Небесної сотні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Нині – частина вулиці Інститутської носить назву Алея Героїв Небесної Сотні.

Акція «Ангели пам’яті» відбувається за підтримки команди Музею Революції Гідності. Цього року, окрім Льовова, вона відбудеться в Києві, Авдіївці, Вінниці, Вижниці, Дніпрі, Краматорську, Кропивницькому, Полтаві, Тернополі, Тульчині, Хмельницькому, Чернігові, а також у Парижі (Франція).