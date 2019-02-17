ОСТАННІ НОВИНИ

Євробачення-2019. Хто переміг у другому півфіналі нацвідбору?

Соломія Григор'єва

|

Вчора, 16 лютого, стали відомі переможці другого півфіналу національного відбору на конкурс Євробачення-2019, передає Львівський портал.

 

Загалом у другому півфіналі брали участь восьмеро виконавців. Переможців спільно обирали члени журі, до складу якого увійшли Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також телеглядачі, які підтримували учасників конкурсу шляхом СМС-голосування.

За результатами півфіналу до фіналу національного відбору пройшли троє виконавців:

  • Kazka з піснею “Apart”
  • Freedom Jazz з піснею “Cupidon”
  • Anna Maria з піснею “My Road”

Нагадаємо, перший півфінал нацвідбору на Євробачення відбувся 9 лютого. За його результатами у фінал пройшли Maruv, Brunettes Shoot Blondes та YUKO.

Фінал національного відбору запланований на 23 лютого.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...