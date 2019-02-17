Євробачення-2019. Хто переміг у другому півфіналі нацвідбору?

Вчора, 16 лютого, стали відомі переможці другого півфіналу національного відбору на конкурс Євробачення-2019, передає Львівський портал.

Загалом у другому півфіналі брали участь восьмеро виконавців. Переможців спільно обирали члени журі, до складу якого увійшли Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також телеглядачі, які підтримували учасників конкурсу шляхом СМС-голосування.

За результатами півфіналу до фіналу національного відбору пройшли троє виконавців:

Kazka з піснею “Apart”

Freedom Jazz з піснею “Cupidon”

Anna Maria з піснею “My Road”

Нагадаємо, перший півфінал нацвідбору на Євробачення відбувся 9 лютого. За його результатами у фінал пройшли Maruv, Brunettes Shoot Blondes та YUKO.

Фінал національного відбору запланований на 23 лютого.