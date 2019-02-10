Євробачення-2019. Визначили переможців першого півфіналу нацвідбору

Переможцями першого півфіналу нацвідбору міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019», який відбувся вчора, 9 лютого, стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO. Про це повідомляє сайт UA: Перший.

За результатами голосування глядачів та членів журі найбільшу сумарну кількість балів отримали MARUV (14 балів), Brunettes Shoot Blondes (14 балів) та YUKO (13 балів). Саме вони 23 лютого будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародній арені в Тель-Авіві (Ізраїль).

У першому півфіналі на сцені виступили вісім конкурсантів: MARUV, The Hypnotunez, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, BAHROMA, LETAY, VERA KEKELIA та ЦеШо. Порядок їхніх виступів визначило жеребкування.

Як голосували глядачі та судді

The Hypnotunez отримали 1 бал від глядачів та 1 бал від суддів

LETAY отримали 3 бали від глядачів та 2 бали від суддів

VERA KEKELIA отримала 2 бали від глядачів та 4 бали від суддів

ЦеШо отримали 6 балів від глядачів та 5 балів від суддів

YUKO отримали 5 балів від глядачів та 8 балів від суддів

MARUV отримала 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів

Brunettes Shoot Blondes отримали 7 балів від глядачів та 7 балів від суддів

BAHROMA отримав 4 бали від глядачів та 3 бали від суддів

Нагадаємо, другий півфінал нацвідбору “Євробачення-2019” відбудеться 16 лютого. А вже 23 лютого українці дізнаються, хто саме представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 у Тель-Авіві.