В мережі з’явилось відео, як у Золочеві автомобіль злетів в кювет

В інтернет потраило відео з камер спостереження, де видно, як легковий автомобіль на швидкості злітає в кювет. Про це пише місцеве видання Золочів.нет, передає Львівський портал.

Аварія сталась у п’ятницю, 15 лютого. Близько 16.00 год до поліції поступило повідомлення про ДТП у місті Золочеві, Львівської області. У кюветі поблизу скверу Зелений Яр було виявлено автомобіль.

На час прибуття поліції у автомобілі нікого не виявлено.

Згодом в мережі появилося відео, на якому видно, як сталася ДТП.

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Деталі встановлюють правоохоронці.