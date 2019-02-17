В мережі з’явилось відео, як у Золочеві автомобіль злетів в кювет

В інтернет потраило відео з камер спостереження, де видно, як легковий автомобіль на швидкості злітає в кювет. Про це пише місцеве видання Золочів.нет, передає Львівський портал.
Аварія сталась у п’ятницю, 15 лютого. Близько 16.00 год до поліції поступило повідомлення про ДТП у місті Золочеві, Львівської області. У кюветі поблизу скверу Зелений Яр було виявлено автомобіль.
На час прибуття поліції у автомобілі нікого не виявлено.
Згодом в мережі появилося відео, на якому видно, як сталася ДТП.
Деталі встановлюють правоохоронці.
Соломія Григор'єва