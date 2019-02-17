У Львові п’яний таксист без прав розгромив зупинку громадського транспорту

У Львові таксист, який ніколи не отримував права, в нетверезому стані влетів у зупинку громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні, 17 лютого, близько 1.00 патрульні приїхали на вулицю Кавалерідзе, де автомобіль Nissan з касетоном таксі, в’їхав у зупинку громадського транспорту. На місці події був водій, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. 27-річний чоловік заперечував свою причетність до автопригоди.

«На нього вказали свідки події, які бачили як він в кіоску щось купував, йшов хитаючись, потім сів за кермо, рушив і вже через 50 метрів «влетів» у зупинку. Очевидець швидко підбіг на місце аварії і побачив згаданого чоловіка. Зі слів свідка, він крикнув, що йому ніхто нічого не зробить і почав втікати. Однак, громадяни почали наздоганяти його та викликали поліцію. Колеги його затримали», – розповіла патрульна Катерина Головчук.

Від перевірки на пристрої драгер і в медзакладі чоловік відмовився. До слова, у серпні 2015 року чоловіка вже притягали до відповідальності за керування в нетверезому стані. Тоді він відбувся штрафом. Бо посвідчення водія у нього як тоді так і зараз не було. З’ясувалось, що він його ніколи не отримував.

Цього разу на чоловіка склали протоколи: за скоєну ДТП, за керування в нетверезому стані. Також, винесли постанову за відсутність документів.