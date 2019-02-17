У ДТП в Буському районі постраждало троє людей

На автодорозі Київ-Чоп в Буському районі зіткнулися тягач та легковий автомобіль. В результаті ДТП травмовані водій «ВМW Х5» та троє його пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Буське відділення поліції надійшла інформація про те, що 16 лютого о 20.06 сталася автопригода поблизу села Новий Милятин.

Правоохоронці попередньо встановили, що між тягачем «Вольво» з напівпричепом під керуванням 28-річного жителя Закарпатської області та автомобілем «ВМW Х5», за кермом якого знаходився 31-річний львів’янин, сталося лобове зіткнення.

Внаслідок ДТП водій легковика та троє його пасажирів віком від 29 до 32 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.