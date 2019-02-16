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Військові випробували новий радіокомплекс, який блокує будь-який дрон

Соломія Григор'єва

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У навчальному центрі “Десна” відбулися випробування нового радіокомплексу, який зможе блокувати роботу будь-яких безпілотних літальних апаратів. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

За даними військових, радіокомплекс передбачає блокування роботи дронів цивільного та війського застосування, виконаний у формі стрілецької зброї.

«Комплекс блокує усі види дронів на дистанції до 1200 метрів включно, здатен перекривати усі канали телеметрії, GPS-навігації та управління. Якщо дрон потрапить у зону опромінення даного пристрою – втратить керованість», – зазначили у навчальному центрі.

Комплекс розроблено та вироблено в Україні, уточнили у “Десні”.

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