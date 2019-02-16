Вчора на Львівщині стались 42 ДТП

На Львівщині протягом 15 лютого сталося 42 дорожньо-транспортні пригоди: 17 – на території області, 25 – в обласному центрі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Минулої доби в автопригодах загинула людина. Ще один учасник дорожнього руху отримав тілесні ушкодження і був доставлений у лікарню.

За наслідками інших дорожньо-транспортних пригод складено адміністративні протоколи за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).