У літаках МАУ тепер продають наливки зі Львова

Авіакомпанія МАУ додала міцний алкоголь в бортове платне меню, доступне на міжнародних рейсах. Про це пише avianews, передає Львівський портал.

Тепер пасажир може придбати в польоті червоне або біле вино, наливки зі Львова, горілку Nemiroff і Absolut, а також віскі і джин. Раніше алкогольне меню включало тільки пиво.

Спиртні напої продаються в невеликих порційних ємностях – вино є в пляшечках до 200 мл за ціною від 5 до 6 євро, наливки, горілка, віскі і джин – в ємностях від 50 до 100 мл за ціною від 4 до 5 євро.