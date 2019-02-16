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У літаках МАУ тепер продають наливки зі Львова

Соломія Григор'єва

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Авіакомпанія МАУ додала міцний алкоголь в бортове платне меню, доступне на міжнародних рейсах. Про це пише avianews, передає Львівський портал.

 

Тепер пасажир може придбати в польоті червоне або біле вино, наливки зі Львова, горілку Nemiroff і Absolut, а також віскі і джин. Раніше алкогольне меню включало тільки пиво.

Спиртні напої продаються в невеликих порційних ємностях – вино є в пляшечках до 200 мл за ціною від 5 до 6 євро, наливки, горілка, віскі і джин – в ємностях від 50 до 100 мл за ціною від 4 до 5 євро.

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