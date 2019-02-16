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У Чернівецькій області двоє хлопців вистрибнули з шостого поверху

Соломія Григор'єва

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У Чернівецькій області двох юнаків стрибнули з шостого поверху недобудованого будинку. Поліція розслідує обставини самогубства. Про це повідомлення відділ комунікації місцевої поліції, передає Львівський портал.

 

Сьогодні ,16 лютого, працівником поліції, який перебував поза службою, у місті Сторожинець поблизу недобудованої будівлі було виявлено двох молодих людей з тілесним ушкодженнями характерними для падіння з висоти.

Один з хлопців був без ознак життя. Інший знаходився без свідомості. Поліцейський відразу викликав швидку та повідомив про подію на спецлінію «102». На місце відразу виїхала СОГ Сторожинецького ВП.

В ході першочергових слідчих дій встановлено, що юнаки намагалися покінчити життя самогубством, стрибнувши з 6-го поверху недобудови. Потерпілі є мешканцями Сторожинеччини. Загиблий 2000 року народження. Травмована особа – 2002 року народження.

На місце події також направлені працівники ювенальної превенції місцевого відділу поліції та обласного управління. За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження. Досудове слідство триває.

Поліція встановлює причини та обставини трагічного випадку.

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