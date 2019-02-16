Сьогодні – другий тур національного відбору на Євробачення-2019

Сьогодні, 16 лютого, відбудеться другий півфінал нацвідбору в Україні на Євробачення-2019. виступи, з яких троє потрапить до фіналу, передає Львівський портал.

Вже о 19:00 Глядачі зможуть побачити виступи восьми конкурсантів: Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR, KHAYAT. Трьоє з них потрапить до фіналу та будуть змагатись з MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO за перемогу.

Додамо, що фінал національного відбору на Євробачення-2019 відбудеться 23 лютого.