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Сьогодні – другий тур національного відбору на Євробачення-2019

Соломія Григор'єва

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Сьогодні, 16 лютого, відбудеться другий півфінал нацвідбору в Україні на Євробачення-2019. виступи, з яких троє потрапить до фіналу, передає Львівський портал.

 

Вже о 19:00 Глядачі зможуть побачити виступи восьми конкурсантів: Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR, KHAYAT. Трьоє з них потрапить до фіналу та будуть змагатись з MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO за перемогу.

Додамо, що фінал національного відбору на Євробачення-2019 відбудеться 23 лютого.

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