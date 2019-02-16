На Львівщині авто злетіло у кювет: двоє загиблих, один – в реанімації

На Львівщині легковик злетів у кювет. Водій іномарки не впорався з керуванням, його госпіталізовано в лікарню. Двоє пасажирів загинули на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні,16 лютого, в поліцію надійшла інформація про те, що в Старосамбірському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили поліцейські, близько 13.45 в селі Заріччя Старосамбірського району водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 27-річний мешканець району, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та в’їхав у будівлю недіючого поста прикордонників.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів іномарки віком 27 та 46 років, водія госпіталізовано в реанімацію.

Встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.