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Гройсман назвав умови, за яких Супрун стане міністром

Соломія Григор'єва

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав умову подання до парламенту кандидатури Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я. Про це повідомляє телеканал «Прямий», передає Львівський портал.

 

Гройсман заявив, що внесе в парламент подання на призначення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я, коли впевниться, що коаліція підтримає його. За його словами, в Уляни Супрун наразі лише одне обмеження – вона не голосує на засіданнях уряду.

«В чому питання? Питання в тому, що ми досі ведемо консультації з коаліцією. Я не можу подати в парламент подання, якщо я розумію, що немає узгодження з коаліцією. Коли я буду впевнений в тому, що ми на сто відсотків забезпечимо 226 голосів і коаліція це підтримає, я обов’язково це зроблю», – сказав Володимир Гройсман.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я, однак вже 14 лютого повернув її на посаду.

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