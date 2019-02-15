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У Харкові люди вийшли на мітинг-підтримку серійного убивці Онопрієнка

Андрій Котенський

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У Харкові 13 лютого пройшов фейковий мітинг на підтримку покійного українського серійного вбивці Анатолія Онопрієнка, якого нібито висунули «кандидатом у президенти». Як виявилося, фейковий мітинг організували журналісти місцевого видання 057.ua спільно з ветераном АТО, повідомляє Громадське.

 

Журналісти пояснили, що до них звернувся ветеран бойових дій на Донбасі Андрій з проханням допомогти організувати «мітинг». Він розповів, що надихнувся роликами пранкерів, які раніше організували фейковий мітинг в Одесі та Києві.

AP Photo/Efrem Lukatsky

«Вирішив перевірити – чи поведуться харків’яни. Тільки за першу добу мені подзвонили близько 150-ти осіб», – розповів він.

У мережі опубліковано оголошення з пропозицією прийти на площу Конституції у Харкові і підтримати «кандидата в президенти» Анатолія Онопрієнка. Учасникам мітингу пообіцяли заплатити по 1 тисячі гривень.

Однак багато людей не спромоглися перевірити, хто такий Онопрієнко, і почали подавати заявки на участь у «мітингу».

«Ми спеціально вирішили вибрати у кандидати не існуючого політика, а таку одіозну особистість, щоб показати, що любителям «легкої наживи» абсолютно все одно за кого голосувати. І замість Онопрієнко ми могли підставити будь-яке прізвище, будь то Мілошевич, Мадуро або Захарченко, це не змінило б нічого», – розповіли журналісти.

На «мітинг» прийшли набагато менше людей, ніж заявлялось. «Хтось додумався прочитати хто такий Онопрієнко, хтось злякався, а хтось просто не захотів», – йдеться у матеріалі.

О 16:00 на площі Конституції зібралось трохи більше сотні людей. Андрію, який погодився «координувати» натовп, вдалося згрупувати людей біля Пам’ятника незалежності.

Ветеран попросив людей проскандувати «Онопрієнко – це ми!», «Онопрієнко – це сила!» і «Онопрієнко – майбутнє України!». «Мітингувальники» легко це зробили.

Більш того, вони на камеру запевняли, що будуть голосувати саме за Онопрієнка, хоча «його передвиборну програму ще не читали».

«Організатори» вже через годину покинули його і невдовзі почали отримувати десятки дзвінків із вимогою заплатити учасникам тисячу гривень.

«Багато хто може вважати це провокацією і це буде так. Цим експериментом ми показали, що є і ті люди, які готові легко продати себе кому завгодно», – підкреслили журналісти.

Нагадаємо, в Одесі 11 лютого пранкери влаштували мітинг на підтримку вигаданого кандидата у президенти Сергія Філатова.

Анатолій Онопрієнко – радянський і український серійний вбивця. У період з 1989 по 1996 роки жорстоко вбив 52 людини, з них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів. Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року на Львівщині. 31 березня 1999 року його було засуджено до страти, але через наміри України вступити в Раду Європи смертний вирок був замінений довічним ув’язненням. У 2013 році він помер від серцевої недостатності у в’язниці.

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