ОСТАННІ НОВИНИ

Трамп заявив про введення надзвичайного стану в США

Наталя Дуляба

|

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе надзвичайний стан у Сполучених Штатах, щоб отримати більше грошей для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це пише Українська правда з посиланням на The Associated Press, передає Львівський портал.

 

Згідно із американським законодавством, надзвичайний режим надає президенту додаткові повноваження для боротьби з кризовими ситуаціями. Саме ці повноваження дозволять обійти Конгрес, щоб профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, Дональд Трамп вимагав виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.

Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався «шатдаун», що став найдовшим в історії країни.

25 січня Трамп підписав законопроект про припинення «шатдауну» на 3 тижні – до 15 лютого. Перемовини щодовиділення додаткових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою тривають.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...