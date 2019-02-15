Трамп заявив про введення надзвичайного стану в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе надзвичайний стан у Сполучених Штатах, щоб отримати більше грошей для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це пише Українська правда з посиланням на The Associated Press, передає Львівський портал.

Згідно із американським законодавством, надзвичайний режим надає президенту додаткові повноваження для боротьби з кризовими ситуаціями. Саме ці повноваження дозволять обійти Конгрес, щоб профінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, Дональд Трамп вимагав виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.

Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався «шатдаун», що став найдовшим в історії країни.

25 січня Трамп підписав законопроект про припинення «шатдауну» на 3 тижні – до 15 лютого. Перемовини щодовиділення додаткових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою тривають.